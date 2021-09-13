Выживший пилот упавшего самолета L-410 рассказал о причине крушения

Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, выживший пилот разбившегося в Иркутской области самолета L-410 сообщает, что причиной аварии стал сбой системы навигации, сообщает портал РБК.

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О том, что уцелевший в крушении пилот привел в качестве объяснения эту причину, также сообщил начальник аэропорта Казачинское, где заходил на посадку разбившийся самолет. Его комментарий публикует "Пятый канал".

В комментарии, который, как утверждает Baza, дал пилот Николай Махнутин, он сообщает, что GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. "Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. И за время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я потерял сознание", — говорит мужчина в аудиозаписи.

Он пояснил, что причиной ухода на второй круг стал туман, так как из-за него он не увидел землю. Однако во время маневра, рассказал пилот, он все-таки заметил полосу, но она была левее, чем летел самолет. "А должна была быть четко по центру", — пояснил он.

О том, что экипаж из-за сильного тумана не увидел и задел сопку, также сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на Махнутина.

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин в свою очередь также сообщил, что во время посадки у самолета отказала навигационная система. "Видимость была от четырех до шести километров, легкий туман. Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система самолета отказала. Сейчас КВС в больницу отправили, коменданту передал, что отказ навигационной системы", — сообщил Калинин "Пятому каналу".

Он подтвердил, что "навигация увела" самолет на 30 градусов от посадочного курса. "Он дважды заходил на посадку. Видимо, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочным курсом 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса", — пояснил он.

Крушение самолета L-410 произошло 12 сентября, борт летел из Иркутска в село Казачинское. В МЧС уточняли, что авария произошла в 4 км от села. Самолет принадлежит авиакомпании "СиЛА". На борту было 16 человек, погибли четверо.