Взрыв автомобиля в Ливерпуле признан терактом. Арестованы четыре человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Взрыв, прогремевший в воскресенье около крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле, признан терактом. Об этом сообщила местная полиция.

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В результате взрыва один человек погиб. По словам полицейских, в связи с инцидентом арестованы четыре человека, которые подозреваются в причастности к терроризму.

Предполагается, что в момент взрыва погибший мужчина находился в такси. Водитель автомобиля также пострадал, он госпитализирован и остается в стабильном состоянии.

Правоохранительные органы пока не называют имя жертвы, так же как фамилии арестованных и предполагаемые мотивы нападения. Известно лишь, что все трое задержанных — мужчины, им 21, 29 и 26 лет.

Следователи сообщают, что "рассматривают все возможные версии причин взрыва".

"На данном этапе мы считаем, что это было такси, которое остановилось около клиники незадолго перед тем, как произошел взрыв", — сказано в сообщении полиции.

Инцидент произошел около 11:00 утра в воскресенье. По словам главы местной пожарной службы Фила Карригана, к моменту прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. "Наши сотрудники быстро потушили пожар, но один человек погиб, — сказал он. — Еще один человек вышел из машины до того, как огонь распространился в полной степени".

Один из свидетелей происшествия Карл Бессант, у которого в клинике недавно родился ребенок, описывает произошедшее так: "Мы были очень близко, когда это случилось, и [мама младенца] как раз его кормила. Мы услышали громкий взрыв и выглянули в окно. Мы увидели горящую машину, и из нее кто-то с криком выскочил. И в автомобиле кто-то был".

На место происшествия прибыли не только сотрудники пожарной службы, но и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" выразил сочувствие и соболезнования тем, кто пострадал в результате взрыва в Ливерпуле.

Ливерпульская клиника акушерства и гинекологии ежегодно принимает около 50 тыс. пациентов. Это крупнейшее подобное заведение в Европе.

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