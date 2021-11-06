Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: почти 100 погибших

Число жертв взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне достигло 99. Ранее сообщалось о 84 погибших.

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Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице страны, городе Фритаун, в пятницу около 22:00 по местному времени.

Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек.

Президент страны Джулиус Маада Био сказал, что он глубоко поражен трагическим событием и огромным числом жертв. В твите он пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших.

По данным агентства Рейтер, в больницы Фритауна были госпитализировано около 100 человек.

По сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент прогремел взрыв.

Ряд СМИ уточняет, что авария произошла рядом с местом, где жители района обычно собираются, чтобы купить бензин на розлив. Рядом с местом ДТП также находится супермаркет.

Жертвами взрыва оказались также мотоциклисты, водители и пассажиры автомобилей, оказавшихся рядом с местом взрыва.

В сообщениях местных СМИ говорится, что один из автобусов, полный пассажиров, полностью сгорел. Также сообщается, что загорелись находящиеся рядом магазины и киоски. Глава государственного агентства по ликвидации последствий ЧС Брима Сесай сказал журналистам, что никогда не видел бедствия такого масштаба.

За последние несколько лет Фритаун, население которого составляет около миллиона человек, пережил несколько крупных бедствий.

В марте в одном из трущобных кварталов произошел пожар, жертвами которого стали более 80 человек. Без жилья остались более 5000 человек.

В 2017 году более 1000 жителей Фритауна погибли в результате схода оползня, еще 3000 человек лишились крыши над головой.

Сьерра-Леоне остается одной из беднейших стран мира, несмотря на то, что обладает существенными минеральными и сельскохозяйственными ресурсами.