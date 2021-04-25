Взрыв кислорода и пожар в больнице в Багдаде: более 80 погибших, около 100 раненых
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньшей мере 82 человека погибли и более 100 получили травмы при пожаре в коронавирусном отделении багдадской больницы Ибн аль-Хатыб.

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Пожар начался в субботу вечером из-за взрыва кислородных баллонов, его вдалось потушить только к утру.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими выразил соболезнования родственникам погибших. Он также уволил министра здравоохранения страны и объявил о начале расследования причин трагедии.

Фотограф Рейтер стал свидетелем того, как кареты скорой помощи забирают пострадавших из больницы.

Глава департамента гражданской обороны Ирака генерал-майор Кадхим Бохан рассказал, что пожар начался в отделении реанимации, на этаже, где находятся аппараты для искусственного дыхания.

Источник агентства Франс пресс сообщил, что в реанимационном отделении находилось около 30 пациентов.

Иракское агентство по защите прав человека назвало трагедию "преступлением против пациентов, страдающих Covid-19". Сообщается, что многие пациенты скончались после того, как их отключили от аппаратов искусственного дыхания, другие задохнулись в дыму. "Как только начался огонь, сотрудникам пришлось перекрыть трубы, и это означало, что кислород перестал поступать тем, кто в нем нуждался больше всего", — сказал Би-би-си глава иракской неправительственной организации Iraqi Health Access.

Следователи уже вызвали для допросов руководство, администраторов и сотрудников службы безопасности больницы, говорится в сообщении правительства Ирака в "Твиттере".

Из отделения увезли всех пациентов — не только раненых.

В Ираке сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, а вакцинация от Covid-19 лишь начинается. Больницы страны едва справляются с наплывом пациентов — с учетом того, что иракская система здравоохранения и так крайне ослаблена из-за многолетней войны и коррупции.

По данным минздрава страны, за все время пандемии коронавирусом переболели больше 1 млн жителей Ирака, и более 15 тыс. человек умерли.

При этом вакцинация от коронавируса началась в Ираке только в марте, пока сделано почти 650 000 прививок.

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Source

BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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