Взрыв самолета над Локерби: спустя 32 года США обвинили "человека, сделавшего бомбу"

США предъявили обвинения в терроризме еще одному ливийцу по делу о взрыве самолета Boeing-747 компании PanAm над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате которого погибли 270 человек.

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Новым подозреваемым является человек по имени Абу Аглила Мохаммед Масуд, который, по версии следствия, изготовил взрывное устройство, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр. Обвинение будет добиваться экстрадиции Масуда, чтобы он смог предстать перед американским судом.

Американская прокуратура считает, что Масуд был агентом ливийской разведки. По мнению обвинителей, именно он совершил теракт по личному приказу тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Взрыв над Локерби стал самым крупным терактом на территории Британии и вторым по количеству жертв авиационным терактом в истории США.

Новые обвинения Масуду предъявил уходящий с поста генеральный прокурор США Уильям Барр. Примечательно, что он занимал ту же должность в 1991 году, когда американские власти объявили о предъявлении обвинений в организации взрыва над Локерби Абдельбасету аль-Меграхи и еще одному ливийцу (который во время суда был оправдан).

Во время работы в администрации Джорджа Буша-старшего Барр поручил дело тогдашнему главе департамента криминальных исследований Роберту Мюллеру, который затем возглавил расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Объявляя о предъявлении обвинений Масуду, Барр сказал: "Пусть у вас не будет никаких сомнений — ни долгий срок, ни большое расстояние не остановят стремление США и наших коллег из Шотландии добиться правосудия по этому делу".

Барр отметил, что предъявлению обвинений помогла информация о том, что Масуд находится под стражей в Ливии. По его словам, ливийские власти предоставили запись его допроса. Как сообщил генпрокурор, Масуд изготовил бомбу, и ему помогли два других сообщника. Барр заявил, что Каддафи лично поздравил Масуда "с успешным нападением на США".

"Наконец-то этот человек, виновный в убийстве американцев и многих других, ответит за свои преступления", — сказал генеральный прокурор. Он также отметил, что надеется на выдачу подозреваемого Ливией.

Анализ

Пол Адамс, Би-би-си

Уильям Барр давно этого ждал. 29 лет назад он, будучи генеральным прокурором, объявил о привлечении к уголовной ответственности подозреваемых по делу о взрыве над Локерби.

Сегодня, сообщая об одном из последних своих распоряжений на посту главного юриста в администрации Дональда Трампа, он сказал, что круг замкнулся. "Террористы должны знать, что рано или поздно мы до них доберемся", — сказал Барр.

За годы, прошедшие после взрыва, появилось много теорий о том, кто виновен в трагедии. Указывали, в частности, на Иран, палестинские организации и, наконец, власти Ливии.

Американские и британские власти уже давно пришли к выводу, что теракт совершили ливийские агенты по приказу диктатора Муаммара Каддафи.

Благодаря сегодняшним обвинениям, все другие теории теперь несостоятельны.

Кто такой Абу Аглила Мохаммед Масуд?

Предполагается, что Масуд был главным специалистом Каддафи по изготовлению бомб.

Данные о причастности этого человека к взрыву над Локерби появились в документальном фильме американского журналиста Кена Дорнстейна, брат которого Дэвид был в числе погибших пассажиров Boeing-747. Лента под названием "My Brother's Bomber" ("Человек, сделавший бомбу для моего брата") вышла на американском телеканале PBS в 2015 году.

При подготовке фильма Дорнстейн неоднократно ездил в Ливию и сделал выводы о виновности Масуда. Пять лет назад в интервью Би-би-си он рассказывал, что этот человек является "таинственной фигурой", имя которого звучало во время первоначального расследования взрыва. По данным журналиста, "он нем говорили как о техническом эксперте".

В документальном фильме также утверждается, что Масуд был связан с подготовкой взрыва дискотеки в Западном Берлине в 1986 году, в результате которого погибли три человека. Сообщалось, что за решетку он попал в связи с участием в восстании 2011 года против режима Каддафи.

В чем суть обвинений?

Американские следователи утверждают на основе данных о передвижениях Масуда и показаний свидетелей, что в 1988 году подозреваемый прилетел из Триполи на Мальту, где встретился с представителями ливийской разведки.

Через шесть дней два других соучастника также приехали на Мальту, и, по версии следствия, начали собирать бомбу. Отмечается, что взрывное устройство, спрятанное в кассете, они хранили в одежде. 21 декабря Массуд привел бомбу в боевое положение.

Затем чемодан со взрывным устройством был отправлен авиарейсами из Мальты во Франкфурт, а после этого — в Лондон, где он оказался на борту самолета компании PanAm, следующего в Нью-Йорк.

Как сообщается, Масуд в тот же день вернулся в Триполи. Через несколько дней он и его сообщники, как утверждается, встретились с одним из руководителей ливийской разведки, который похвалил их за работу.

В настоящий момент единственным человеком, признанным виновным в организации взрыва самолета над Локерби, остается Абдельбасет аль-Меграхи — начальник службы безопасности Ливийских Арабских авиалиний и сотрудник ливийской разведки. В 2001 году он был приговорен к пожизненному заключению и отбывал наказание в Шотландии до 2009 года, когда его освободили по соображениям милосердия. У ливийца был выявлен рак в терминальной стадии, он скончался на родине в 2012 году в возрасте 60 лет.

В ноябре семья аль-Меграхи обратилась в шотландский суд уже с третьей апелляцией по его приговору.

Расследование взрыва над Локерби — главные события

1991 год — американские и британские следователи предъявили обвинения Абдельбасету аль-Меграхи.

Апрель 1999 года — Ливия выдала аль-Меграхи в руки правосудия.

Май 2000 года — в Нидерландах начинается специальный суд по делу аль-Меграхи, его судят по законам Шотландии.

31 января 2001 года — аль-Меграхи признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания 27 лет. Еще один ливиец оправдан, все обвинения против него сняты.

Март 2002 года — апелляция аль-Меграхи на приговор суда отклонена.

20 августа 2009 года — аль-Меграхи, у которого обнаружен рак в терминальной стадии, освобожден по соображениям милосердия.

Май 2012 года — аль-Меграхи умирает в своем доме в Триполи, ему было 60 лет.

Июль 2017 года — семья аль-Меграхи предпринимает новую попытку подать апелляцию на его приговор.