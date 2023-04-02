Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга: погиб известный военкор Владлен Татарский

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проводил творческий вечер известный российский военный корреспондент Владлен Татарский. "РИА новости" со ссылкой на источник сообщает, что Татарский погиб, ранены минимум 19 человек.

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Мощный взрыв прогремел вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в кафе на Васильевском острове, где проходят встречи дискуссионного клуба "Кибер фронт".

При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка Владлен Татарский. По последним данным, при взрыве пострадали минимум 19 человек, сообщает "Фонтанка". Среди пострадавших есть подросток. К месту взрыва стали приносить цветы. Так как сам бар "Кибер фронт" оцеплен, ближайшая доступная точка для возложения цветов - памятник Трезини.

По предварительной информации, взорвался бюст, который Владлену принесла женщина в качестве подарка. "Он поблагодарил, она села метрах в трех, через пять минут это случилось. Пострадали те, кто сидел в первых рядах", — сказали "Фонтанке" очевидцы.

Источник РБК в МВД сообщил: "Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места где сидел Владлен Татарский".

По словам одной из девушек, "было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит. я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. "Настя", казалось, не ушла заранее".

Российский политолог Константин Долгов заявил, что была вероятность, что на встречу мог заехать Евгений Пригожин.

Инцидент произошел в кафе на Университетской набережной. Ранее на этом месте работал "Стрит фуд бар", а до этого — ресторан "Русский китч". Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину. Год назад здесь начал свою работу дискуссионный клуб "Киберфронта". Кафе работает только в субботу и воскресение, именно как дискуссионная площадка, где единомышленники обсуждают события, происходящие в Донбассе и на мировой арене.

По решению руководства МВД России группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Санкт-Петербург. Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством Министерства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим при взрыве в кафе.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в Макеевке, сейчас это ДНР, в 1982 году. Сразу после школы пошел работать в шахту, как его отец и дед.

Однако затем занялся бизнесом. Спустя несколько лет Владлен по обвинению в вооруженном ограблении оказался в тюрьме. Этот период его жизни совпал с драматическими событиями на Донбассе в 2014 году. После того, как колония попала под артиллерийский обстрел, Владлен Татарский оказался на свободе и примкнул к ополченцам, а вскоре перешел на службу в подразделения ЛНР.

До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Затем решил попробовать себя в журналистике в составе созданной им же группы "Терриконы Донбасса". В феврале 2022 года Владлен вернулся на передовую в качестве независимого военкора — для канала "Дневной Владлен" и "Вечерний Владлен".

Кроме журналистики Владлен Татарский занимался литературой. Он написал автобиографию "Бег", а также "Войну" и серию рассказов "Медитация".