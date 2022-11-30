Взрыв в украинском посольстве в Мадриде. Ранен сотрудник дипмиссии

Агентство Reuters со ссылкой на полицию Испании сообщает, что в мадридском посольстве Украины сегодня днем сработало взрывное устройство. По предварительным данным, один человек госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Утверждается, что взрывное устройство находилось в письме, направленном посольству. Оно сработало, когда сотрудник дипмиссии переносил корреспонденцию. Пострадавший получил легкие ранения и самостоятельно направился в больницу.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. По словам пресс-секретаря ведомства, ранения получил "комендант" посольства при "проверке" конверта. Николенко также сообщил, что по поручению министра Дмитрия Кулебы во всех дипмиссиях Украины усилены меры безопасности.

"Кто бы ни стоял за этим взрывом, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их повседневную работу по укреплению Украины и противодействию российской агрессии", — передал пресс-секретарь слова главы МИД.

Агентство Efe со ссылкой на собственные источники пишет, что письмо было адресовано послу, но его вскрыл один из сотрудников дипмиссии. В свою очередь, полиция считает, что еще рано делать выводы о том, сработало ли устройство при попытке открыть конверт.

Территория посольства оцеплена, на месте работают следователи и криминалисты.