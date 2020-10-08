Взрывы боеприпасов под Рязанью: более 20 человек обратились в больницы

В Рязанской области, из населенных пунктов вокруг горевшего склада боеприпасов, эвакуированы 1500 человек. По предварительным данным, по меньшей мере 23 человека находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. В двух районах области введен режим ЧС.

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В среду, 7 октября, на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области вспыхнул склад, где хранились списанные боеприпасы, которые не успели вывезти.

Предположительно, к масштабному пожару привело возгорание сухой травы. В Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, днем 7 октября по возле деревни Желтухино вспыхнула трава, затем порыв ветра перебросил огонь на склад с артиллерийскими боеприпасами.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Людей, оказавшихся в радиусе 50 км от места ЧП, эвакуировали в безопасные районы.

После пожара из-за взрывов боеприпасов на складе Западного военного округа в районе поселка Желтухино Рязанской области 23 человека обратились в больницы, некоторые были госпитализированы с порезами, один находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщило в среду, 7 октября, агентство "Интерфакс".

В свою очередь РИА "Новости", сообщило, что снаряды взрывались каждые 5-10 секунд. По его сведениям, на складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков достигал почти 20 км.

Из-за инцидента эвакуированы более 1500 местных жителей, а в 13 населенных пунктах, расположенных в радиусе 5 км от места происшествия, отключили газ. В двух районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Пожар повредил как минимум 17 строений, было приостановлено движение по трассе "Каспий". В связи со случившимся военные следователи возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что днем на территории склада загорелась трава, после чего из-за ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. К вечеру интенсивность взрывов на складе стала снижаться, заявили "Интерфаксу" в министерстве обороны РФ.