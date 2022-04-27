Взрывы и пожар на складе боеприпасов под российским Белгородом, находящемся у границы с Украиной
Foto: Kadrs no video

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, в половине четвертого утра в среду он был разбужен громким звуком, похожим на взрыв, а когда он начал писать про это пост, прозвучали еще три взрыва.

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"Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов", - говорится в сообщении Гладкова.

По его словам, разрушений жилых зданий и пострадавших среди мирного населения нет.

Это уже не первый случай такого рода в Белгородской области. Первого апреля в результате удара с воздуха, нанесенного вертолетами ВСУ Украины, загорелась нефтебаза. А ранее тот же Гладков писал о пожаре на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь.

Напомним, что Белгород находится примерно в 40 км к северу от границы с Украиной.

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BBC News Русская служба:

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