Взрывы складов с боеприпасами на юге Казахстана — что известно

После серии взрывов на складах с боеприпасами в Казахстане вблизи города Тараз погибли пятеро военных, более 90 человек обратились за медицинской помощью, из них 28 человек госпитализированы. Жители близлежащих сел эвакуированы. Власти не исключают умышленного поджога.

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По данным МЧС республики, на складе, где произошел взрыв, хранилось 500 тонн тротила.

При ликвидации последствий происшествия погибли пятеро военнослужащих: военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор, служащий военизированной охраны и начальник пожарной команды. Еще несколько человек, по данным минобороны Казахстана, пока не выходят на связь.

Как сообщил изданию Orda.kz заместитель главного врача горбольницы №1 Тараза Сакен Жумашев, к ним поступило 93 человека (10 из них — гражданские).

"Пятеро из 28 госпитализированных находятся в реанимации: двое в тяжелом, но стабильном состоянии. В реанимации находятся трое военных и двое пожарных", — цитирует его издание.

Не только Кабул. Мощный взрыв на складе боеприпасов в городе Тараз в Казахстане.

Кто-то как бы намекает: "️лишь Россия и ее бункерный лидер могут спасти и защитить казахский и афганский народы от терроризма и террористов". Я правильно уловил мысль послания? pic.twitter.com/jAXApDpZBR

— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 26, 2021



Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку после случившегося. "Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", — сказал Ермекбаев журналистам. По словам министра, он принял это решение, как только услышал об инциденте.

В пресс-службе минобороны Казахстана сообщили Интерфаксу сообщили, что министр "в настоящее время переживает за последствия ликвидации, для него важно устранить все последствия". Там добавили, что "после он готов подать в отставку".

Первый взрыв произошел вечером, около 19 часов по местному времени, в войсковой части №28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области. Всего на складе произошло как минимум шесть (по другим данным — не менее десяти) взрывов боеприпасов, после чего возник пожар.

В минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, взрывы которых не вызывают разлета осколков на большое (свыше 3 километров) расстояние, а длительный пожар связали с горением тротила.

Около 19 часов вблизи города Тараз Жамбылской области произошел пожар в воинской части, а также прогремел взрыв. pic.twitter.com/QvbenGLmsU — masa.media (@masamediakz) August 26, 2021



Местные жители начали покидать дома самостоятельно, позже власти приняли решение о массовой эвакуации. Из близлежащих населенных пунктов в областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тысячи человек. В пунктах временной эвакуации находится 171 человек. Все дороги к месту происшествия, а также железнодорожные пути перекрыты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По словам министра обороны Ермекбаева, следователи рассматривают несколько возможных версий взрывов и пожара на складе, в том числе поджог. "Причины произошедшего выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины, это может быть и нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия", — сказал он.

На складе в воинской части хранилось более 500 тонн тротила. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров — он охватил всю территорию склада. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров.