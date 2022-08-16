Утром 16 августа на севере аннексированного Крыма, в селе Майское, что в 20 километрах от Джанкоя, взорвался склад боеприпасов В российском минобороны назвали случившееся диверсией. Около двух тысяч человек эвакуированы из пятикилометровой зоны ЧП.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На видео, распространяемых в соцсетях, можно увидеть сильный взрыв и столб серого дыма, а затем последующие взрывы меньшей силы с разлетом огненных частей. Громкие разрывы были слышны на большом расстоянии, рассказывают местные жители.

В минобороны РФ сначала объясняли случившееся возгоранием на складе боеприпасов, произошедшем на территории обвалованной площадки временного их хранения, но затем назвали это диверсией.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в результате взрывов пострадали гражданские объекты — ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.

По словам назначенного Москвой главы Крыма Сергея Аксенова, есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочное ранение, а другого "придавило стенкой". Их жизни, по его словам, ничего не угрожает.

Были и другие взрывы

Издание "Крыминформ" написало, что речь идет о двух взрывах в Крыму — пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. По свидетельствам очевидцев, взрывы действительно прогремели и на электрической подстанции в Джанкойском районе, пишет УНИАН. По сообщению агентства, в экстренных службах эту информацию подтверждают.

Российское издание "Коммерсант" во вторник сообщает также о взрывах на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района. Пока неясно, результатом чего они стали.

Все происходящее в Крыму во вторник случилось ровно через неделю после взрывов на российской авиабазе в крымской Новофедоровке.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что оккупированный Крым — это "не о туризме, а о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров".

За линией фронта

Россия аннексировала Крым в 2014 году, а когда российская армия в феврале этого года начала вторжение в Украину, военные базы на полуострове начали использовать для поддержки наступательных операций на юге — в частности, в направлениях Херсона и Запорожья.

Киев уже неоднократно заявлял, что обязательно перейдет в контрнаступление на этих направлениях. Такие планы стали выглядеть более реалистично после того, как украинская армия стала получать американские дальнобойные ракетные комплексы HIMARS, с помощью которых наносятся эффективные удары по российским военным складам и важным коммуникационным объектам типа мостов через Днепр.

В прошлый вторник взрывы прогремели на военном аэродроме в крымском поселке Новофедоровка Сакского района — на спутниковых снимках видно, что авиабазе нанесен серьезный ущерб, уничтожено по меньшей мере восемь самолетов.

Хотя Россия утверждает, что случившееся в Новофедоровке — результат "нарушения требований пожарной безопасности", характер разрушений на авиабазе оставляет мало сомнений в том, что она подверглась нападению украинцев.

В случае с Джанкоем минобороны РФ почти сразу признало факт диверсии. О том же сказал в интервью New York Times представитель украинских властей, заявивший, что это дело рук "элитного подразделения, действующего в тылу врага".

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о взрывах в Крыму:

Серия взрывов в Крыму — уже третий случай, когда российские военные объекты получают повреждения в результате действий неких таинственных сил. Когда 31 июля беспилотник взорвался во дворе штаба Черноморского флота, это восприняли скорее как мелкомасштабную акцию неорганизованных подпольщиков.

Российские государственные СМИ сообщили тогда, что беспилотник был самодельным, и на нем было установлено "маломощное взрывное устройство". Кто стоял за тем ударом, до сих пор не выяснили.

9 августа на крупной авиабазе в Новофедоровке под Саками произошло сразу несколько уже мощных взрывов — впоследствии выяснилось, что были уничтожены несколько боевых самолетов. Природу этих взрывов тоже окончательно не установили.

Министерство обороны РФ до сих пор придерживается версии о несоблюдении мер пожарной безопасности. Но западная и украинская пресса уже открыто стали писать о действиях украинских сил спецопераций.

16 августа в селе Майское Джанскойского района произошел взрыв на складе боеприпасов, загорелась электроподстанция "Джанкой". В тот же день что-то взорвалось на авиабазе в Гвардейском, и российские военные, как сообщает "Коммерсант", стали изучать версию об атаке беспилотников.

После аннексии в 2014 году Крым для России стал очень важным символом могущества — и не только политического. В России много говорили о стратегически важном значении полуострова. В государственной пропаганде полуостров называли источником безопасности российского государства, а не ее потребителем.

Многочисленные репортажи об учениях российских войск в Крыму, стрельбах береговых комплексов, размещении там воинских частей и объектов ПВО рисовали образ защищенной крепости, нанести удар по которой невозможно.

Теперь, когда благодаря мобильным телефонам взрывы на различных объектах в густонаселенных областях почти невозможно скрыть, российские власти стараются как можно меньше говорить о том, что именно стало причиной этих взрывов и пожаров.

Это понятно — сама возможность таких ударов бросает тень на тех, кто должен был бы охранять военные объекты в одном из самых защищенных мест в России.

Удар беспилотником в Севастополе был подтвержден. Взрывы в Саках пока что остаются необъясненными — на многочисленных видеозаписях не видно подлетающих к аэродрому ракет, прорыв диверсионной группы также никто не заметил, поэтому самая популярная версия у экспертов — использование дронов, которые могли взорвать склад с боеприпасами.

Обоснованных и подтвержденных, тем более официальных, версий взрывов 16 августа также пока нет. Вероятно, в среду утром в сети могут появиться спутниковые снимки этих объектов. Скорее всего, по ним можно будет установить ущерб, но определить причину по ним будет довольно сложно.

Можно предположить, что, эти взрывы эксперты также объяснят действиями беспилотников, если только не появятся видеозаписи, которые будут четко эту версию опровергать. Но это означает, что на территории Крыма действует организованная группа, способная либо собирать беспилотники, которые могут взрывать склады, либо получать их откуда-то извне.