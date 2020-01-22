WADA приостановило статус московской антидопинговой лаборатории

Приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до объявления официального дисциплинарного взыскания. Соответствующее заявление в среду, 22 января, распространила пресс-служба WADA. "Эта временная приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена", — отмечается в документе.

Пресс-служба также сообщила, что накануне экспертная группа WADA рекомендовала председателю Исполнительного комитета агентства Витольду Баньке "временно приостановить применение международного стандарта для московской лаборатории, и он согласился сделать это немедленно".

Этот шаг последовал в свете решения исполкома WADA от 9 декабря 2019 года, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной тому стали обнаруженные экспертами WADA манипуляций с некоторыми данными, извлеченными из московской лаборатории в январе 2019 года. Тем самым было нарушено одной из условий восстановления РУСАДА, что, по мнению экспертов, является серьезным нарушением "Кодекса этики".

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после разоблачения российской государственной допинг-программы. В мае 2016 года лицензия была частично возвращена.