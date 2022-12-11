Washington Post: Конфликт из-за Крыма может затянуть войну на десятилетия
Foto: PantherMedia/Scanpix

Ключевым вопросом в войне, развязанной Россией против Украины, может стать конфликт вокруг полуострова Крым, который РФ аннексировала в 2014 году, пишет американская газета The Washington Post.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Нежелание обеих сторон уступить в этом вопросе дает мало шансов на мирное соглашение и может затянуть войну на десятилетия, считают журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в октябре, что возвращение Крыма Украине будет означать восстановление истинного мира, но для российского президента Владимира Путина аннексия украинского полуострова стала опорой его наследия, которое рухнет в случае утраты Крыма, отмечает WP.

"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития", - указывается далее в статье американского издания.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные