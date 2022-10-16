WP: Иран готов поставлять России баллистические ракеты

Иран планирует поставить России вооружения для нанесения воздушных ударов по городам Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета The Washington Post.

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По информации издания, еще 18 сентября Тегеран направил в Москву официальных лиц для согласования условий поставки дополнительных вооружений, включая два типа иранских ракет класса "земля-земля".

По данным разведки США, иранская оружейная промышленность уже готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar - баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно. Если это произойдет, то это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Кроме того, Иран также готовит новые поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов, включая десятки дополнительных Mohajer-6 и большее количество Shahed-136 - так называемых дронов-камикадзе, которые предназначены для уничтожения наземных целей и способны доставлять взрывчатые вещества на расстояние до 2500 км.

В последние недели иранские технические советники посетили контролируемые Россией районы, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников. Американские разведывательные службы, а также российские и иранские официальные лица отказались комментировать сообщения о поставках иранских вооружений в Россию.

Несмотря на то что в Украине в последние недели уже было сбито немало иранских беспилотников, которые российские военные перекрашивают и дают им названия на русском языке - так Shahed-136 превратился в "Герань-2" - официальные лица Исламской Республики всячески отрицают поставки оружия России. 7 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в беседе со своим финским коллегой заявил, что Иран сохраняет нейтралитет в отношении России и Украины, поскольку выступает за политическое разрешение конфликта.

"Хотя некоторые страны оказали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и не будем отправлять никакого оружия в Россию для использования в войне против Украины, поскольку считаем, что этот кризис должен решаться политическим путем, и предоставление какой-либо вооруженной поддержки обеим сторонам откладывает шанс на мир", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как и Иран, Россия отрицает информацию западных СМИ о поставках иранского оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения "информационным вбросом".

После появления в зоне боевых действий иранских дронов, которые, в частности, приняли активное участие в массированных атаках на украинские города 10 и 11 октября, Киев разорвал дипломатически отношения с Тегераном.