WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе

Трое исследователей из уханьской вирусологической лаборатории в ноябре 2019-го обратились к врачам из-за болезни, чьи симптомы похожи на COVID-19. Это может свидетельствовать об искусственном происхождении вируса, пишет со ссылкой на The Wall Street Journal портал РБК.

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По меньшей мере трое ученых из китайского института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года еще до появления первой информации о коронавирусе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет разведки США.

Как пишет газета, эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса.

Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки Covid-19, и на обычную сезонную ОРВИ.

Информация о том, что сотрудники уханьской лаборатории незадолго до начала пандемии жаловались на похожие на Covid-19 симптомы, появлялась и раньше. Однако не было деталей и уточнений о числе заболевших ученых. Эти сведения появились в преддверии очередного заседания Всемирной организации здравоохранения на тему дальнейшего расследования происхождения коронавируса.

WSJ также цитирует Дэвида Ашера, который при прежней администрации президента США возглавлял в Госдепартаменте специальную группу, занимавшуюся изучением возникновения Covid-19.

"Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории, работающей с коронавирусами, в течение недели заболевают ОРВИ, из-за чего им приходится ложиться в больницу, и это никак не связано с коронавирусом", — заявил Ашер.

Американские власти еще в самом начале пандемии допускали, что она могла разразиться в результате случайной утечки коронавируса из Уханьской лаборатории. Эту теорию поддерживал и экс-президент Дональд Трамп, заявлявший, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса. Однако позже американская разведка сообщила, что у нее нет подтверждений этому.

Мировое научное сообщество склоняется к гипотезе, что вирус SARS-CoV-2 изначально появился в популяции летучих мышей и передался человеку через промежуточного носителя.

В январе 2021 года группа ученых ВОЗ из разных стран прибыла в Ухань, чтобы выяснить причины появления коронавируса. В ходе поездки эксперты посетили, в том числе, и местную вирусологическую лабораторию. По итогам поездки ученые исключили версию об искусственном происхождении SARS-CoV-2.

В мае члены Республиканской партии США из комитета по разведке палаты представителей представили доклад, в котором заявлялось о наличии убедительных косвенных доказательств утечки вируса из уханьской лаборатории.