"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета". Зеленский — о взрыве в Польше, при котором погибли два человека

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ракета, упавшая в Польше вблизи украинской границы, не была запущена ВСУ. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Страна.UA"

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"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, он получил доклады от командования ВСУ и воздушных сил и "не может им не доверять".

Он также заявил, что Украина "должна участвовать в расследовании" инцидента.

Страны Запада, поддерживающие Украину в войне с Россией, склоняются к тому, что упавшая в Польше ракета была украинской. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инцидент как "несчастный случай" и предположил, что, скорее всего, это была ракета советского производства, которую могли использовать украинские ПВО. Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета была запущена с территории России.

Минобороны РФ заявило, что российские специалисты по фото с места падения ракеты определили, что это была С-300 украинских военных.