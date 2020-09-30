"Я не знал, что придется воевать". Би-би-си нашла наемника из Сирии в Карабахе

В Азербайджан перед самым началом войны в Карабахе были переправлены несколько сотен наемников с подконтрольных Турции сирийских территорий, и они уже понесли боевые потери. Об этом Арабской службе Би-би-си рассказал один из них. Проверить его утверждения Би-би-си пока не может.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сириец Абдулла (имя изменено по его просьбе) рассказал Би-би-си, что несколько сотен мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, жителей контролируемых Турцией и антиасадовскими силами анклавов на севере Сирии, были завербованы "с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии". В прошлую среду, за четыре дня до начала боев, они были переправлены самолетами в Азербайджан и расквартированы близ линии противостояния с армянами.

"На прошлой неделе Саиф абу Бакр, командир дивизии Хамзы Сирийской национальной армии, предложил нам отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за жалованье до 2000 долларов в месяц", — рассказал Абдулла в переписке с Би-би-си по мессенджеру.

"Я не знал, что нам придется воевать!" — уверяет при этом собеседник Би-би-си.

По его словам, уже 27 сентября его с товарищами вывезли к передовой, где они попали под огонь и понесли потери: четверо сирийцев были убиты. На базе, где они расквартированы, Абдулла видел тела десятерых земляков и около семидесяти раненых.

При этом собеседник Би-би-си уверяет, что большинство завербовавшихся в Азербайджан — не закаленные в боях с Асадом бойцы, а мирные необученные граждане, и они уже после первых потерь запросились домой — но их не отпускают, грозя тюрьмой.

Источник Турецкой службы Би-би-си в формированиях "Сирийской национальной армии" в городе Джераблус рассказал, что добровольцами в Карабах записались около 1000 человек, в том числе бойцы "Бригад Султан-Мурада" и "Бригады Хамзы".

250 из них, по словам источника Би-би-си, переправили из близлежащего крупного турецкого города Газиантеп военными транспортными самолетами в Азербайджан.

"Сирийская национальная армия" (СНА) — это конгломерат мятежных сирийских вооруженных формирований, которые поддерживает Турция.

СНА, Турция и Азербайджан официально отвергают обвинения в отправке сирийских наемников в Карабах, называя эти сообщения "армянской пропагандой".

"У нас 130 тысяч военнослужащих при населении в 10 миллионов. Мы можем быстро увеличить это число (людей под ружьем) до 300 тысяч", — сказал Би-би-си глава азербайджанского Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, доказывая, что Баку не нужны помощники из Сирии.

К тому же, как напомнил Велиев, азербайджанские власти открыли уголовные дела на тех своих граждан, которые отправились воевать в Сирию, и многие из тех, кто вернулся, осуждены по обвинению в терроризме.

"Зачем же Азербайджану иностранные бойцы из Сирии, когда он старается защититься от тех, кто отправился воевать в Сирию и изолировать их от общества?" — доказывает Велиев.

Сообщения о сирийцах в Карабахе множатся

О предполагаемых сирийских боевиках, которых Турция отправляет в Азербайджан, в последние дни написали несколько европейских изданий.

Все публикации основаны на рассказах самих предполагаемых наемников: независимых подтверждений этой информации пока нет.

Французский журналист Гийом Перье дает в информационно-политическом журнале L'Express примерно ту же информацию, что источник Турецкой службы Би-би-си: по словам собеседников журналиста на местах, на севере Сирии были наняты около 1000 бойцов, и уже начиная с 18 сентября их переправляли на самолетах в Азербайджан.

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/CFAF/production/_114676135_nk_rus-nc.png

Британская газета Guardian поговорила с тремя сирийскими боевиками, которые, по их словам, завербовались в Азербайджан.

Двое братьев из числа собеседников Guardian сказали, что командир одного из протурецких вооруженных формирований в Африне — городе на севере Сирии, взятом под контроль Турцией, — еще 13 сентября пообещал им работу в Азербайджане в некой турецкой охранной фирме. По словам братьев, которые попросили не публиковать их настоящие имена, им сказали, что в Азербайджане они будут не воевать, а охранять объекты нефтегазовой структуры и некие наблюдательные посты и зарабатывать до 1300 долларов в месяц — это в десятки раз больше, чем они получают за военную службу в Сирии.

Третий собеседник Guardian сказал, что его и еще 150 добровольцев вызвали в Африн 22 сентября и сказали собираться в Азербайджан, но в тот же день отменили приказ и велели дожидаться новых распоряжений.

"Сирийская национальная армия" и Азербайджан отвергают эти утверждения.

"У наших вооруженных сил более чем достаточно личного состава и резерва", — цитирует агентство Рейтер советника президента Азербайджана Хикмата Хаджиева.

"Наблюдатели задаются вопросом: зачем хорошо обученной и вооруженной азербайджанской армии нужна помощь в виде сирийских наемников", — отчасти соглашается Guardian.

Азербайджан и Турция в ответ обвиняют Армению в том, что она отправила в Карабах курдских бойцов из Сирии. Независимых подтверждений этим обвинениям тоже нет.

Газета Times поговорила с боевиком "Сирийской национальной армии" из Идлиба Мохаммадом Махмудом аль-Сурани — он не стал скрывать свое имя.

По словам аль-Сурани, около 200 его товарищей по оружию завербовались на войну в Карабахе на азербайджанской стороне.

"Турки никого не заставляли. Но они контролируют этот район, люди тут живут впроголодь, и они вербовали молодых парней и отцов семейств, которые отчаянно нуждаются в деньгах", — сказал аль-Сурани газете.

По его словам, добровольцам сказали, что они будут как охранять объекты в тылу, так и воевать на передовой.

Сам аль-Сурани в конце концов отказался лететь в Азербайджан — в частности, потому что решил, что не будет воевать за азербайджанцев, так как они — шииты, представители течения в исламе, против последователей которого аль-Сурани воевал в родной Сирии.

Агентство Рейтер тоже поговорило с двумя боевиками из двух разных вооруженных группировок, которых, по их словам, турки через представителей "Сирийской национальной армии" завербовали на карабахскую войну в Африне.

Оба сказали агентству, что им пообещали до 1500 долларов в месяц — огромные для них деньги. По словам обоих, им обещали, что они будут что-то охранять в тылу, а не воевать.

Агентство беседовало с этими двумя бойцами на прошлой неделе, до начала боев в Карабахе: они сказали, что их планируют отправить в Азербайджан 25 сентября, после чего связь с ними была потеряна.

Наконец, Элизабет Цурков, американский эксперт по Сирии, рассказала в "Твиттере" и в интервью некоторым изданиям, что знает нескольких сирийцев, завербовавшихся в Карабах. По ее словам, подтверждения, что они и вправду отправлены в Азербайджан, пока нет. Она пишет, что может лишь подтвердить факт отъезда десятков бойцов протурецких группировок с северо-запада Сирии в неизвестном направлении.

Большинство из них, по информации Цурков, члены "Сирийской национальной армии".