"Я просто так не уйду". И другие избранные цитаты из большого интервью Лукашенко российским журналистам

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко дал свое первое большое интервью после выборов и жестких разгонов последовавших за выборами протестов.

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Во дворец Независимости — официальную резиденцию Лукашенко — приехали главный редактор RT Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян и ведущий программы "России-1" Евгений Рожков.

Би-би-си рассказывает главное из того, что заявил Лукашенко.

"Немного пересидел, но…"

В интервью Лукашенко, который единолично правит страной четверть века, согласился с тем, что он, "возможно, немного пересидел" на своем месте. Правда, в данном случае это совсем не означает, что Лукашенко готов покинуть свой пост.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь, — заявил он российским журналистам. — Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"

Он не уточнил, от кого именно сейчас нужно защищать Беларусь, которая вот уже несколько недель подряд выходит на массовые протестные акции, требуя новых выборов и ухода самого Лукашенко.

Он добавил, что готов провести реформу Конституции, после чего "не исключает" проведение досрочных президентских выборов.

Лукашенко и раньше говорил о смене Конституции. Тогда он утверждал, что "навластвовался" и хочет оставить своему преемнику ту Конституцию, в которой будут перераспределены полномочия между ветвями власти. Правда, это он говорил больше года назад, и за это время работа над новым текстом основного закона продвинулась не очень далеко. В июне 2020 года Лукашенко сказал, что подготовить новую Конституцию можно за два года.

Колесникову "задержали правильно"

Высказался Лукашенко и по поводу ситуации с Марией Колесниковой. Член президиума Координационного совета Колесникова пропала в понедельник утром, о ее местонахождении долгое время ничего не было известно, но утром во вторник государственные ведомства Беларуси начали сообщать, что Колесникова якобы пыталась незаконно покинуть территорию республики, ее задержали на границе.

При этом источники "Интерфакс-Украина" сообщили, что Колесникову попытались насильственно вывезти с территории Беларуси, но, чтобы этого не произошло, она сама порвала паспорт. Версия источников "Интерфакса" во многом подтверждается предыдущими историями, которые произошли с лидерами оппозиции. Аналогичным образом, например, вывезли из страны Светлану Тихановскую, кандидата в президенты. Сама Тихановская также до этого неоднократно говорила, что не собирается уезжать из страны, но ее соратники пояснили, что ей просто не предоставили выбора. Аналогичным образом из страны вывезли соратницу Тихановской Ольгу Ковалькову.

Лукашенко во время интервью сказал, что Колесникова якобы хотела убежать на Украину, где у нее живет сестра.

"Ее задержали правильно", — заявил Лукашенко.

Отец Марии Колесниковой после слов Лукашенко заявил, что его дочь никогда не хотела сбежать на Украину или куда-либо еще: "Мария всегда повторяла: "Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси". Это была ее принципиальная позиция". Александр Колесников заявил, что до сих пор у него нет связи с дочерью.

"Переборы были, но…"

Журналисты спросили Лукашенко о жестких задержаниях на акциях протеста после выборов.

По словам Евгения Рожкова, корреспондента ВГТРК, Лукашенко заявил, что нельзя упрекать ОМОНовцев, "потому что они защитили страну от блицкрига".

"По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, избивали в том числе журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев тут нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига. И действительно, тогда отстояли страну, это его истинное мнение. А переборы [с применением силы] были, и он со всеми будет разбираться, он нам это обещал. Особенно со случаями избиения журналистов, в том числе российских", — сказал Рожков.

Задержанные на протестных акциях в Беларуси подверглись жестокому обращению в автозаках, тюрьмах и отделах милиции. Один из задержанных позже рассказал Русской службе Би-би-си: "Они [силовики] положили мне в штаны гранату, отбежали. Потом вернулись и сказали, что я ****** [обнаглел], снова начали бить. Били в пах, били по лицу. Рюкзак велели нести в зубах. Пока мы шли в автозак, они продолжали меня бить руками по лицу. Если ронял рюкзак — били. У меня сейчас в итоге сколы на зубах".

Другой задержанный подтверждал: "Полтора часа мы стояли с опущенной головой на коленях перед бетонным забором. Там были камни, у меня до сих пор колени все синие. Если кто-то возмущался — избивали. Один человек кричал, что он офицер ФСБ. Его окружили, дали в солнечное сплетение, его человек пять месили дубинками. Репортера из России избивали, он кричал просто до ужаса. Били за любой вопрос".

Таких историй — особенно от задержанных, которых содержали в изоляторе на улице Окрестина, — десятки. Когда людей начали отпускать, многие не могли самостоятельно ходить, им требовалась медицинская помощь, людей увозили в больницу на машинах скорой помощи.

Кстати, российские журналисты в Минске не только задавали вопросы, но и сами давали интервью. Так, например, Роман Бабаян решил выразить собственное мнение по поводу ситуации в Беларуси: "Мы встречались с президентом Беларуси, который совершенно правильно сказал: "Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы". Имеется в виду Россия. Нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с ним абсолютно согласен".

"Не буду разговаривать с Координационным советом"

Лукашенко заявил, что он не будет разговаривать с Координационным советом, созданным оппозицией, "потому что не знает, кто эти люди".

Но как минимум нескольких членов президиума совета Лукашенко точно знает. Например, Светлану Алексиевич, которую он поздравлял с присуждением Нобелевской премии по литературе в 2015 году. А также Павла Латушко, бывшего министра культуры страны.

Сами члены Координационного совета неоднократно говорили, что пытались установить диалог с представителями власти, но общаться с ними никто не стал. Зато по факту создания совета возбудили уголовное дело — генпрокуратура заявила, что совет был создан с целью "захвата власти и причинения вреда национальной безопасности" страны.