"Я выстрелил, чтобы от меня отстали": российскому военному запросили пожизненный срок в Киеве

В Киеве прошло второе заседание суда над российским сержантом, 21-летним Вадимом Шишимариным. Его обвиняют в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области и судят по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Это первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину. Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение.

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"Я начала кричать. Сильно кричать"

В суде были допрошены вдова погибшего Александра Шелипова, сам Шишимарин и два свидетеля обвинения — сосед Шелиповых по поселку Чупаховка, а также еще один пленный российский военный Иван Мальтисов. Он был рядом с Шишимариным в момент убийства.

62-летний Шелипов работал в селе трактористом. "Я была за ним как за каменной стеной", — рассказывала в суде его вдова Катерина Шелипова.

По словам Шелиповой, в ночь на 28 февраля по поселку ездили танки. Они с мужем сидели в погребе, а утром 28 февраля Шелипов решил из любопытства съездить на велосипеде посмотреть на воронку от взрывов.

Вскоре она услышала выстрел. Женщина открыла калитку своего дома и увидела легковой автомобиль, в заднем окне которого был Шишимарин с автоматом.

Шелипова закрыла калитку, спряталась и дождалась, когда автомобиль уедет. Затем она вышла на улицу и увидела своего мужа, он уже был мертв. "Я начала кричать. Сильно кричать", — рассказала пожилая женщина.

Вдова заявила, что хочет, чтобы российского военного приговорили к пожизненному заключению. При этом она добавила, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с "Азовстали".

"Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?" — в какой-то момент спросила Шелипова российского военного.

"Я признаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения", — сказал он.

"Я не хотел его убивать"

Сам Шишимарин полностью признал вину еще на первом заседании суда в четверг. Он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек (его и Шишимарин, и свидетель обвинения Мальтисов называют "неизвестным"), который находился вместе с ними в автомобиле.

Как рассказывали Шишимарин и Мальтисов, они вместе с треми военнослужащими — прапорщиком, старшим лейтенантом и "неизвестным" — пытались добраться на отобранном у мирного жителя автомобиле до российских сил.

Изначально шедшего по дороге Шелипова заметили прапорщик и "неизвестный". Прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону, и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин помедлил и не выстрелил, после чего к Шишимарину развернулся "неизвестный" и начал кричать на сержанта, чтобы он стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — заявил в суде Шишимарин.

По его словам, он выстрелил короткой очередью, тела Шелипова не видел. После этого, рассказал свидетель, "неизвестный" стал говорить Шишимарину, чтобы тот не переживал, так как в первую очередь надо спасать себя.

На допросах в суде и сторона обвинения, и адвокат подробно расспрашивали Шишимарина и Мальтисова о том, почему Шишимарин считал себя обязанным подчиниться приказу.

Формально прапорщик и неизвестный пассажир не были непосредственными командирами сержанта, однако, как объяснял Мальтисов, как минимум, прапорщик был старше по званию, а "неизвестный", несмотря на то, что знаков различия у него на плечах не было, "приказным тоном кричал".

Самый старший чин в их пятерке — старший лейтенант — не мог повлиять на ситуацию, так как ехал в багажнике автомобиля.

"Прапорщик согласовывал указание стрелять со старшим лейтенантом?" — спросил прокурор.

"Нет, он же был в багажнике", — ответил Мальтисов.

Уже после убийства Шелипова автомобиль с военными попал под обстрел. "Неизвестный" был ранен (в суде упоминалось, что позже он погиб), Шишимарин, Мальтисов и двое старших по званию на следующий день решили сдаться в плен.

Допросить двоих последних в суде невозможно — прокуратура сообщила, что прапорщик и старший лейтенант были обменяны 13 апреля на украинских пленных.

Доказывая вину Шишимарина в нарушении законов войны, в суде во время допроса спросили у Мальтисова, как именно нужно было действовать в ситуации, если военные заподозрили, что мирный житель сообщит о них украинским военным.

"Лучше телефон забрать, чем выстрелить", — ответил пленный российский военный.

Просят пожизненное

Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение, сославшись на мнение потерпевшей — вдовы убитого, несмотря на раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.

"Это только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки — без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне раскаивается Шишимарин — это решение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по части 2 статьи 438 и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", — заявил в суде прокурор Андрей Синюк (цитата по ЛIГАБiзнесIнформ).

Шишимарину вменяют статью "Нарушение законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины), она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Следующее заседание состоится в пятницу, 20 мая. Оно должно начаться с выступления защиты.

Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии в Московской области.