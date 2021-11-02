"Ягуар" и темные очки. Елизавету II заметили за рулем неподалеку от замка
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Королева Елизавета II выехала из Виндзорского замка за рулем зеленого "Ягуара". В последние дни к самочувствию монарха в Британии приковано повышенное внимание, так как полторы недели назад 95-летняя королева провела ночь в больнице, после чего врачи рекомендовали ей отдыхать.

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Елизавета II села за руль в темных очках и косынке — она нередко так одевается, покидая дворец по своим делам. Есть версия, что она вывозила на прогулку своих корги, как не раз делала раньше.

В минувшую пятницу Букингемский дворец объявил, что врачи рекомендовали королеве заниматься только легкими делами, желательно дома, рекомендовав давать аудиенции только виртуально.

По этой причине Елизавета II в нарушение традиции не попадет на ежегодный фестиваль в честь дня памяти павших, который откроется 13 ноября в лондонском Альберт-Холле. Однако на следующий день она намерена принять участие в официальной церемонии поминовения в Лондоне.

Также королева не посетит крупный климатический саммит COP26 в Глазго, вместо этого она записала видеообращение к его участникам.

В последние недели Елизавета II посетила ряд мероприятий, в частности, открыла Глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке в октябре.

На следующий день представитель замка объявил, что королева почувствовала себя не лучшим образом и с неохотой последовала совету медиков отдохнуть в течение нескольких дней. Из-за этого был отменен ее визит в Северную Ирландию.

Позже во дворе заявили, что королева провела ночь в больнице.

Премьер Борис Джонсон, который ежедневно получает аудиенцию у королевы, в субботу сказал, что она в хорошей форме и что ей просто нужно некоторое время соблюдать рекомендации врачей.

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