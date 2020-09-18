Якутская пенсионерка "перерычала" медведя, он испугался и убежал
Foto: LETA

84-летняя женщина из Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой, пишет РИА "Новости".

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Пенсионерка собирала ягоды возле села Асыма Горного улуса и наткнулась на медведя. В молодости она была охотницей, поэтому не растерялась и начала кричать. Когда медведь рычал, она тоже рычала, когда визжал — начинала тоже визжать. Медведь оставил ее в покое и убежал.

Администрация села Асыма подтвердила реальность случившегося. Сама женщина и ее родственники отказались разговаривать с журналистами, сославшись на сильный стресс.

Как пояснил РИА "Новости" президент охотничьего клуба "Кыымаан" Александр Тастыгин, медведь, который не набрал на зиму свой запас, очень кровожаден.

"От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазит по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае, сделать вид, что мертвы", — посоветовал Тастыгин.

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