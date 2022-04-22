Япония впервые почти за 20 лет назвала Курилы "незаконно оккупированными"
Foto: Sputnik/Scanpix

Министерство иностранных дел Японии в своей «Синей книге дипломатии» впервые с 2003 года назвало Курильские острова «незаконно оккупированной» территорией. Об этом со ссылкой на Kyodo и NHK сообщает Meduza.

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Документ был представлен 22 апреля на заседании кабинета министров страны.

В обновленную версию книги также включили формулировку о том, что острова — это "неотъемлемая часть Японии". Как отмечает Kyodo, такое описание отсутствовало в документе с 2011 года.

Кроме того, японский МИД осудил российское вторжение в Украину, назвав его "насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии". В документе отмечается, что на фоне войны в Украине Токио не в состоянии оценить перспективы переговоров с Москвой по островам и мирному договору.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

В последующие годы японские власти были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан.

После того как Япония присоединилась к санкциям Запада, введенным в ответ на российское вторжение в Украину, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору.

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