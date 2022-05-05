Япония вводит новые санкции против Москвы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о новых санкциях в отношении России, включая заморозку активов еще 140 физических лиц и расширение запрета на экспорт японских товаров российским военным компаниям.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Выступая перед журналистами после встречи в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном, Кисида заявил, что российская агрессия не должна остаться безнаказанной, и что агрессия эта касается не одной лишь Европы.

"Сегодня — Украина, завтра, быть может, Восточная Азия", — сказал Кисида, когда его спросили, есть ли параллели между российской агрессией в Еворопе и попытками Китая играть доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Япония и ее союзники "никогда не должны мириться с односторонними попытками изменить статус-кво с применением силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и особенно в Восточной Азии", — отметил Фумио Кисида.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина