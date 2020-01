Японский миллиардер Маэдзава ищет женщину для полета на Луну

Космический турист Юсаку Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в туре вокруг спутника Земли.

Объявление об этом 44-летний японский миллиардер разместил на своем сайте, указав, что хотел бы разделить это приключение со своей любимой. Заявки от претенденток принимаются до 17 января.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv