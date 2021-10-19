ЮАР отказалась регистрировать "Спутник V"

В Южно-Африканской Республике пока не стали одобрять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Лекарственный регулятор SAHPRA в понедельник, 18 октября, обосновал это решение возможным повышенным риском заражения ВИЧ у привитых "Спутником V" мужчин, указав на высокий уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита в стране.

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SAHPRA запросил данные о безопасности российской вакцины для населения с большим количеством ВИЧ-инфицированных, однако пока производитель не смог предоставить эти сведения, подчеркнули в ведомстве.

Южноафриканский регулятор опирается на исследования, изучавшие безопасность модифицированного аденовируса типа 5, который, в частности, содержится и в препарате "Спутник V". Как сообщается, российскую вакцину еще могут одобрить, если будут предоставлены недостающие данные о ее безопасности.

В Институте имени Гамалеи, который разработал "Спутник V", заверили, что предоставят соответствующую информацию. Опасения южноафриканского ведомства "совершенно необоснованны", а "спекуляции" о связи между вакцинами с аденовирусом типа 5 и передачей ВИЧ в группах повышенного риска базируются лишь на небольших исследованиях, говорится в объяснении российского разработчика.

По официальным данным, в ЮАР регистрируется больше заражений коронавирусом, чем в любой другой африканской стране. Кроме того, там насчитывается наибольшее количество ВИЧ-инфицированных. К настоящему моменту в ЮАР полностью привито от коронавируса около четверти населения. Причина низкого уровня вакцинации — нехватка препаратов и скептицизм населения в отношении прививок.