Юлия Латынина, Валерий Соловей и Тамара Эйдельман объявлены "иноагентами" в России

Минюст России в пятницу 9 сентября пополнил два реестра "иностранных агентов". Физлицами-"иноагентами" объявлены журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки, историк Тамара Эйдельман. По мнению российских властей, все они получают финансирование из Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В список СМИ-"иноагентов" добавлены журналист "Соты" и "Радио Свобода" (также внесено в реестр СМИ-"иноагентов") Андрей Афанасьев, активистка из Екатеринбурга Елена Шукаева и политолог Валерий Соловей. Также в реестр внесли ООО "Время Колокольчиков", юрлицо благотворителя Мити Алешковского, сына Тамары Эйдельман, ранее уже внесенного в списки "иноагентов" в России.

В прошлую пятницу, 2 сентября, после перерыва длиной больше месяца минюст также пополнял реестры СМИ-"иноагентов" и физлиц-"иноагентов". В частности, в список физлиц-"иноагентов" были включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, политик Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и политолог Федор Крашенинников.

И СМИ, и физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе, а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках реестра физлиц — более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В июле президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования — "агентом" можно будет признавать того, кто, с точки зрения российских властей, попал под "иностранное влияние".