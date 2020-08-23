Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, сообщает "Униан" со ссылкой на пресс-секретаря политика Марину Сороку.

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"Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", — сообщила Сорока.

"РБК-Украина" со ссылкой на источники пишет, что коронавирус также подтвердили у дочери Тимошенко Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.

Согласно последним данным украинского Минздрава, всего в стране коронавирусом заразились 104,9 тыс. человек. Из них 52,2 тыс. выздоровели, число смертельных случаев составляет 2,2 тыс. За последние сутки на Украине было подтверждено 1,9 тыс. новых случаев заражения.

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