ЮНЕСКО: коронавирус нарушил образовательный процесс 421,4 миллионов детей по всему миру

Рекордное количество детей и молодых людей лишены доступа к образованию из-за временного или внесрочного закрытия школ и университетов, санкционированного правительствами в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19, отмечает ЮНЕСКО.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

39 стран приняли решение о закрытии школ в масштабах всей страны, что затронуло почти 421,4 миллионов детей и молодых людей. Еще в 22 странах было осуществлено закрытие школ на местном уровне с целью предотвращения или сдерживания распространения COVID-19. Если бы эти страны также распорядились о закрытии школ и университетов в масштабе всей страны, это привело бы к срыву учебного процесса для 500 миллионов детей и молодых людей.

ЮНЕСКО приводит статистику по учащимся в каждой стране. Например, в Латвии учится 82 914 студентов и 313 868 школьников и дошкольников. Организация подчеркивает, что закрытие школ, даже временное, влечет за собой высокие социальные и экономические издержки.

Вот неполный перечень негативных последствий.

Нарушения процесса обучения. Школы обеспечивают необходимое обучение, и когда они закрываются, дети и молодежь лишаются возможностей для роста и развития. Неблагоприятные последствия особенно затрагивают учащихся из малообеспеченных семей, которые, как правило, имеют меньше возможностей для получения образования после школы.

Питание: Многие дети и молодежь полагаются на бесплатное или льготное питание, предоставляемое в школах в качестве основного источника здорового питания. Закрытие школ лишает их этого ресурса.

Родители не готовы к дистанционному и домашнему обучению. Когда школы закрываются, родителей часто просят способствовать домашнему обучению детей, но они часто не имеют возможности в полной мере справиться с этой задачей. Это особенно касается родителей с ограниченным уровнем образования и ресурсов.

Неравный доступ к цифровым учебным порталам. Отсутствие доступа к технологиям или хорошего интернет-соединения являются препятствием для продолжения обучения, особенно для учащихся из неблагополучных семей.

Пробелы в уходе за детьми. В отсутствие альтернативных вариантов работающие родители часто оставляют детей одних, когда школы закрываются. Это может приводить к рискованному поведению, в том числе к усилению давления со стороны сверстников и злоупотреблению психоактивными веществами.

Высокие экономические издержки. Когда школы закрываются, работающие родители чаще пропускают работу, чтобы заботиться о детях, что во многих случаях приводит к потере заработной платы и негативно влияет на их продуктивность.

Непреднамеренная нагрузка на систему здравоохранения. Женщины часто составляют значительную долю работников здравоохранения и часто не могут ходить на работу из-за обязательств по уходу за ребенком, которые возникают в результате закрытия школ. Это означает, что многие медицинские работники не могут находиться в учреждениях, где они наиболее необходимы во время проблем со здоровьем.

Усиление давления на школы и школьные системы, которые остаются открытыми. Закрытие школ на местном уровне обременяет школы, поскольку родители и чиновники определяют детей в открытые школы.

Показатели отсева учащихся, как правило, увеличиваются. Задача заключается в том, чтобы обеспечить возвращение и пребывание детей и молодежи в школе по окончании закрытия. Это особенно верно в отношении затяжных закрытий.

Социальная изоляция. Школы — это центры социальной активности и взаимодействия людей. Когда школы закрыты, многие дети и молодые люди лишаются социальных контактов, которые необходимы для обучения и развития.

ЮНЕСКО рекомендует использовать программы дистанционного обучения в целях ограничения перебоев в образовательном процессе. ЮНЕСКО также предлагает список цифровых и традиционных технологий дистанционного обучения для обеспечения непрерывности процесса обучения. Эти инструменты имеют широкий охват, большую пользовательскую базу и подтверждения достигнутых результатов и предоставляют различным заинтересованным сторонам альтернативы для рассмотрения в периоды закрытия школы.