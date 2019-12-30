Южная Корея помилует почти 2 тысячи уклонистов от военной службы

Власти Южной Кореи помилуют 1879 мужчин, которые отказались от прохождения военной службы по религиозным или идейным соображениям.

В прошлом году суд, рассмотревший их дела, признал эти причины убедительными.

Служба сроком до двух лет обязательна в стране для всех физически здоровых молодых мужчин в возрасте до 28 лет.

Уклонисты наказываются лишением свободы сроком на 18 месяцев, получают в личное дело пометку о судимости и в дальнейшей жизни испытывают проблемы с трудоустройством.

Правозащитники говорят, что южнокорейское общество чрезвычайно негативно относится к людям, не захотевшим служить в армии.

Помилование означает досрочное освобождение для тех, кто все еще отбывает наказание. Со всех этих людей будет снята судимость.

Альтернатива

В 2020 году в стране будет введена альтернативная служба: вместо призыва молодые люди смогут выбрать трехлетнюю работу в тюрьмах и исправительных учреждениях.

Это важный шаг для тех, кто по своим религиозным или идейным убеждениями не хочет держать в руках оружие. Сотни последователей "Свидетелей Иеговы" в последние годы были осуждены за уклонение от воинской службы.

Все они отбывали тюремный срок, их апелляции отклонялись всеми инстанциями. Сейчас все они вышли на свободу.

Однако правозащитники из Amnesty International критикуют законопроект об альтернативной службе.

"Принуждение людей к работе в тюрьмах, да еще и на срок, почти вдвое превышающий срок армейской службы, является неуважением их права на свободу мысли, свободу совести, религии и убеждений", - считает сотрудник азиатского отделения правозащитной организации Арнольд Фэнг.

Это уже третья волна помилований осужденных разных категорий с начала президентства Мун Чжэ Ина, который был избран на этот пост в 2017 году.

Всего помилованы более 5 тыс. человек, включая 267 осужденных за нарушение закона о выборах и ряд политических и профсоюзных активистов.

По словам властей, это решение направлено на то, чтобы осужденные вернулись к нормальной жизни как полноправные члены общества.

Без исключений. Почти

Южная Корея находится в крайне напряженных отношениях со своим соседом КНДР. Граница между этими странами считается самой укрепленной в мире.

Обязательная срочная служба для мужского населения страны считается основой боеспособности страны.

Служба в наземных войсках составляет 21 месяц, во флоте - 23 месяца, а в ВВС - ровно два года.

Освобождение от службы получить практически невозможно, а наказание за уклонение настигает всех, невзирая на общественное положение человека.

В начале этого года стало известно, что популярная поп-группа BTS, состоящая из семи певцов, не может рассчитывать на особое отношение, несмотря на призывы ее многочисленных фанатов.

Исключительный случай представляет собой нападающий английского клуба "Тоттенхэм" и капитан сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин.

Он был освобожден от службы в армии после того, как привел сборную к победе на Кубке Азии в сентябре прошлого года.