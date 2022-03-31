Южная Осетия намерена присоединиться к России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Южная Осетия собирается в ближайшее время предпринять "юридические шаги" по вхождению в состав России. Такое заявление сделал в среду, 30 марта, глава непризнанной республики Анатолий Бибилов.

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"Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация (…) Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", — говорится в его обращении.

Позже пресс-секретарь Бибилова уточнил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России планируется провести после выборов главы непризнанной республики, которые должны пройти 10 апреля.

Абхазия не планирует референдум о присоединении к РФ

Между тем руководство Абхазии подчеркнуло, что аналогичных планов у республики нет. "Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", — цитирует агентство "Интерфакс" сделанное в этой связи 30 марта заявление спикера абхазского парламента Валерия Кварчии. "Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет", — подчеркнул политик.

26 августа 2008 года, вскоре после так называемой "пятидневной войны" в Грузии, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. С тех пор руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

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