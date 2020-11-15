За 30 лет в Албании из-за кровной мести погибло 10 000 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

После падения коммунистического режима из-за древней традиции кровной мести в Албании погибло около 10 000 человек. До сих пор множество семей в северной части страны мстят друг другу на протяжении нескольких поколений, сообщает Exit.al.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Албания остается одной из немногих стран в Европе, где действует древний кодекс чести (в албанском варианте он называется Kanuni i Leke Dukagjinit), согласно которому честь семьи нужно защищать при помощи убийства члена другой семьи. Честь в представлении жителей горных регионов страны важнее жизни — в том числе, и жизни других членов семьи.

Среди причин для кровной мести — убийство, неспособность выплатить долг, похищение человека, совращение или изнасилование. Кровная месть распространяется только на мужчин, однако бывают случаи, когда жертвами становятся также женщины и дети.

Издание отмечает, что традиция прерывалась только на время правления коммунистического лидера Энвера Ходжи. После падения коммунистического режима албанцы быстро возродили древний обычай.

Обычаи кровной мести до сих пор существуют в отдельных культурах стран ЕС — в южной Италии, на Корсике, Сардинии, в Ирландии и Греции. Однако ни в одной стране Европы они не обрели такого размаха и степени ожесточенности.

Албания явлвается членом НАТО с 2009 года. В марте 2020 года Совет Европейского союза одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений