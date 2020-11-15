За 30 лет в Албании из-за кровной мести погибло 10 000 человек

После падения коммунистического режима из-за древней традиции кровной мести в Албании погибло около 10 000 человек. До сих пор множество семей в северной части страны мстят друг другу на протяжении нескольких поколений, сообщает Exit.al.

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Албания остается одной из немногих стран в Европе, где действует древний кодекс чести (в албанском варианте он называется Kanuni i Leke Dukagjinit), согласно которому честь семьи нужно защищать при помощи убийства члена другой семьи. Честь в представлении жителей горных регионов страны важнее жизни — в том числе, и жизни других членов семьи.

Среди причин для кровной мести — убийство, неспособность выплатить долг, похищение человека, совращение или изнасилование. Кровная месть распространяется только на мужчин, однако бывают случаи, когда жертвами становятся также женщины и дети.

Издание отмечает, что традиция прерывалась только на время правления коммунистического лидера Энвера Ходжи. После падения коммунистического режима албанцы быстро возродили древний обычай.

Обычаи кровной мести до сих пор существуют в отдельных культурах стран ЕС — в южной Италии, на Корсике, Сардинии, в Ирландии и Греции. Однако ни в одной стране Европы они не обрели такого размаха и степени ожесточенности.

Албания явлвается членом НАТО с 2009 года. В марте 2020 года Совет Европейского союза одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.