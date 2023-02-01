Масштабная кампания в соцсетях направлена на раскрутку России и дискредитацию Украины во франкоговорящих странах Африки.

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Озаглавленная Russosphère ("Сфера России"), кампания обвиняет Францию и Запад в колониализме и русофобии, а украинских солдат называет "нацистами" и "сатанистами". Она прославляет ЧВК "Вагнер" и даже публикует контакты для записи в наемники.

Эксперты говорят, что пророссийская дезинформация способствует ухудшению отношений между странами Африки и Западом и отсутствию поддержки Украины на континенте.

Отдел "Би-би-си" по борьбе с дезинформацией связался с 65-летним бельгийским сталинистом, который руководит новой компанией — и узнал, зачем ему это нужно и кто за это платит.

В защиту России и ЧВК "Вагнер"

В описании Russosphère говорится, что это "сеть в защиту России."

Она была создана в 2021 году как сеть из групп в разных соцсетях, но запустилась лишь в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину, и быстро собрала более 80 тысяч подписчиков.

В отличие от государственных российских СМИ, которые были полностью или частично ограничены в основных соцсетях, Russosphère действует в "Фейсбуке", "Твиттере" и YouTube в дополнение к "Телеграму" и российской соцсети VK.

Этой онлайн-кампании посвящено исследование британской фирмы Logically, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для исследования дезинформации. Совместив информацию, полученную через внутреннюю ИИ-платформу, и открытые данные, расследователи Logically изучили масштаб компании и установили ее руководителя — бельгийца по имени Люк Мишель.

Они также связали Мишеля с группой "Merci Wagner" ("Спасибо, Вагнер"), которая героизирует российских наемников для франкоговорящей аудитории в Африке.

Когда "Би-би-си" связалась с Мишелем, он подтвердил, что стоит за Russosphère.

Бельгиец заявил, что кампания спонсируется из частных средств и не получает финансовой поддержки из России. Мишель также настаивал, что никак не связан с ЧВК "Вагнер" и ее руководителем Евгением Пригожиным.

"Я управляю кибервойной, медиа-войной… а Пригожин ведет военные действия", — сказал он.

Кайл Уолтер, соавтор расследования Logically, сказал в интервью "Би-би-си", что Russosphère — первый успешный проект Мишеля в сфере информационных войн.

Он добавил, что вначале раскрутить группы, возможно, помогли боты, но сейчас их основную аудиторию составляют реальные люди из разных стран Африки.

Поклонник Каддафи и Путина

У Мишеля необычная биография для человека, называющего себя другом Африки.

Он начинал политическую активность в неофашистских группировках родной Бельгии.

В 1980-х он стал последователем Жана Тириара, бывшего коллаборациониста, сотрудничавшего с нацистами во Вторую мировую войну. Тириар проповедовал национал-большевизм и мечтал о единой Европе от Владивостока до Дублина, противостоящей Америке.

Именно через него Мишель познакомился с российским провластным идеологом Александром Дугиным, на которого Тириар сильно повлиял. Впрочем, близкой дружбы не сложилось: бельгиец сказал "Би-би-си", что не одобряет "эзотерический фашизм" Дугина.

Не добившись успеха на родине, Мишель занялся геополитикой — и стал сторонником правителя Ливии Муаммара Каддафи. Позже он был назначен советником президента Бурунди Пьера Нкурунзиза, который правил почти 15 лет, умерев незадолго до истечения третьего срока.

Все это время Мишель оставался на связи с Москвой. В 2000-х годах он сотрудничал с кремлевским молодежным движением "Наши" и приезжал в его лагерь на озеро Селигер.

Ближайший соратник Мишеля, француз Фабрис Беор, женился на участнице движения "Наши" и поселился в Краснодарском крае. Сейчас он помогает Мишелю с Russosphère.

Вместе они основали организацию по наблюдению за выборами, которая провозгласила честными и справедливыми референдумы в аннексированном Россией Крыму и оккупированных пророссийскими сепаратистами Донецке и Луганске. В Крым "наблюдателем" в 2014 году Мишель ездил лично.

"Я — сталинист, — сказал Мишель в разговоре с "Би-би-си". — Я защищаю Россию с 1980-х. Я считаю, что Россия — единственная антиамериканская сила в Европе. Я испытываю ностальгию по Советском Союзу и мечтаю о свободном мире без Америки".

Из соцсетей — на улицы

Влияние отдельных информационных кампаний оценить крайне трудно. Однако пророссийская пропаганда нашла в Африке благодатную почву, и ее поддерживают местные инфлюэнсеры, сотрудничающие с Москвой.

"Успех людей вроде Люка Мишеля связан с их борьбой против Франции", — считает Кевин Лимонье, профессор Университета Париж-8, изучающий российское влияние в Африке. По его словам, антифранцузская позиция находит живой отклик в бывших колониях Франции.

"Российская дезинформация была одним из факторов, способствовавших выводу французских войск из стран Сахеля, особенно из Буркина-Фасо", — считает Ульф Лессинг, руководитель региональной программы Фонда Конрада Аденауэра.

С 2013 года французский контингент размером в 5 тысяч солдат был развернут для борьбы с джихадистскими группировками в Мали и еще четырех странах региона — Буркина-Фасо, Нигере, Мавритании и Чаде.

Однако в прошлом году большая часть французских сил была выведена из Мали, а сейчас они готовятся к выводу из Буркина-Фасо. Причиной этому стало давление военных, захвативших власть в обеих странах.

Однако Беверли Очиенг, эксперт Службы мониторинга "Би-би-си", считает, что разрыву с Францией способствовали и общественные настроения.

"Протестующие размахивали российскими флагами на акциях в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и Чаде, и это отчасти объясняется пророссийскими информационными операциями", — считает она.

Российский флаг на протестах в Чаде в 2022 году (Фото: AFP)



В Буркина-Фасо толпа напала на французское посольство и требовала сближения с Москвой.

Эту же цель преследует Люк Мишель.

"Я считаю, что Россия должна заменить Францию во всей Африке," — заявил он.

Кевин Лимонье, эксперт по российским кампаниям в регионе, говорит, что воздействие пророссийской пропаганды на политику измерить крайне трудно, но очевидно одно: она беспокоит Запад.

По его словам, "дипломаты и военные в Париже читают это, смотрят это и говорят: "О Господи!"