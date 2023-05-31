За алкоголь в салоне авто — штраф: в Литве начнут наказывать даже пассажиров

С 1 июня в Литве вступают в силу штрафы за распитие, хранение и перевозку алкогольных напитков в открытой таре в салоне автомобиля. Об этом сообщает агентство LETA.

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Как отметили в местном Департаменте полиции, в Литве еще в 2009 г. вступили в силу поправки к закону о контроле за алкоголем, запрещающие физическим лицам употреблять, хранить и перевозить алкогольную продукцию в открытой таре в салоне автомобиля, за исключением транспортных средств, в которых есть стационарная межсалонная перегородка, разделяющая пассажирское и водительское пространства.

Однако до сих пор за употребление спиртных напитков в салоне авто обычно наказывался только водитель. Теперь же литовский Сейм предусмотрел в законе конкретные штрафы за употребление алкоголя и хранение его в открытой таре в салоне автомобиля.

За эти правонарушения штрафы могут налагаться и на пассажиров. Размер штрафа может составить от 40 до 100 евро, за повторное нарушение – от 100 до 140 евро.

Ужесточения вступают в силу с 1 июня 2023 года.