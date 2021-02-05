За критику Лукашенко — в тюрьму? Белорусам хотят запретить "дискредитацию" властей

В Беларуси планируют ввести уголовную ответственность за любую публичную критику госорганов и представителей власти. Эти меры угрожают свободе прессы и сами по себе незаконны, говорят эксперты.

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С того времени, как в августе прошлого года в Беларуси начались протесты против Александра Лукашенко, власти страны стали объектом самой яростной критики. Руководство обвиняли в фальсификации результатов президентских выборов, в беспрецедентном насилии по отношению к протестующим, в массовых задержаниях и огромном числе политзаключенных, в ужесточении законодательства и во многом другом.

Чтобы остановить шквал критики в свой адрес, белорусские власти придумали оригинальный способ: ввести за это уголовную ответственность. Как стало недавно известно, в стране планируются изменения в ряд статей Уголовного кодекса, где речь идет о дискредитации государственных органов Беларуси. Фактически это означает, что в стране намерены ввести запрет на любую публичную критику власти.

Запрет на публичную критику в адрес властей

Статья 369-1 Уголовного кодекса "о дискредитации Республики Беларусь" существует в белорусском законодательстве и сейчас. Она была принята в 2005 году, но с тех пор ни разу не использовалась. В действующей редакции статьи речь идет только о предоставлении какой-либо дискредитирующей информации "иностранному государству, иностранной или международной организации".

Теперь же, как стало известно онлайн-изданию Office life, белорусские чиновники планируют изменить формулировку статьи и наказывать за распространение любым публичным способом "информации в неприличной форме, выражающей явное неуважение к белорусскому народу и Республике Беларусь". В проекте статьи также говорится об "умышленном распространении в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, направленном на причинение вреда национальной безопасности".

Максимальный срок наказания по статье о дискредитации власти хотят увеличить с двух до трех лет лишения свободы. Кроме того, проект изменений в Уголовный кодекс предлагает ужесточить санкции за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов (от 15 до 25 лет или пожизненное лишение свободы), а также за "оскорбление представителей власти и дискредитацию органов государственной власти и управления".

Эти нововведения эксперт аналитического центра iSANS Андрей Елисеев называет "драконовскими". "Грядет тотальная зачистка любой публичной критики государственных органов и ситуации в стране", — написал аналитик на своей странице в Facebook.

Грядет тотальная зачистка любой публичной критики госорганов и ситуации в стране Сообщается о подготовке белорусскими… Posted by Andrei Yeliseyeu on Monday, February 1, 2021

Изменения в законодательстве угрожают свободе СМИ

По мнению Елисеева, с учетом беспредельной правовой практики в Беларуси принятие таких норм, в первую очередь, угрожает медиапространству страны. "Если это будет принято в таком виде, фактически, произойдет убийство аналитического жанра в негосударственных СМИ, а также выхолащивание работы независимых исследовательских центров", — уверен аналитик.

При такой размытой формулировке и возможности ее вольного толкования судами, поясняет далее Елисеев, чуть ли не любой критический и неугодный властям экспертный комментарий можно будет подвести под статью. Подобными изменениями законодательства, говорит эксперт, власти намерены выжечь всякую объективную оценку событий в стране в онлайн-СМИ и зачистить онлайн-пространство. "Вся, даже научно и фактологически обоснованная критика рискует уйти сугубо в анонимные телеграм-каналы", — прогнозирует Андрей Елисеев.

Преследование за критику нарушает уже действующие законы

Белорусский адвокат Дмитрий Лаевский также считает, что новые нормы — это попытка "узаконить" преследование людей за публичную критику власти. "Принятое решение или действие должностного лица, чтобы получить негативную оценку общества, должно стать известным. Но вполне вероятно, что дискредитацией будет трактоваться не сомнительное или противоправное действие госоргана, а публичная его критика гражданами, вследствие чего формируется общественная оценка органа власти", — пишет адвокат в своем Телеграм-канале.

Новые нормы представляют собой угрозу и для деятельности адвокатов, чей профессиональный долг — ставить под сомнения действия власти в отношении клиента, считает Лаевский. При этом он подчеркивает, что белорусском УК существует статья 197, запрещающая преследование граждан за критику. "Внесение в УК новых норм — это уже создание условий для преследования за критику. Впервые встречаю такой пример, когда проект закона о внесении изменений в УК сам по себе содержит признаки преступления", — говорит адвокат.

Статья за дискредитацию — это акт устрашения

По мнению директора института "Политическая сфера" Андрея Казакевича, главный вопрос в планируемых нововведениях вызывает будущая правоприменительная практика. "Само принятие этих норм — это акт устрашения, чтобы показать, чем может быть чревато распространение такой информации. Поэтому эта статья может и не найти применения, либо, наоборот, власти устроят несколько показательных процессов", — комментирует политолог ситуацию для DW.

Казакевич также считает, что основной удар эти изменения нанесут независимым белорусским СМИ, а также так называемым новым медиа. "Будет расти число тех ресурсов за границей, которые невозможно привлечь к ответственности. Уже сейчас эта инфраструктура достаточно развита, и я не исключаю, что некоторые медиа переедут за границу", — говорит политолог. Если это произойдет, введение новых форм в уголовном законодательстве не принесет властям принципиальную победу на информационном поле, считает Андрей Казакевич.