За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса, в Эстонии - 22

За прошедшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса, со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения сообщает ru.delfi.lt.
Всего в Литве подтверждено: 3504 случая коронавируса
Количество больных: 1254
Скончались: 87
Больные, которые скончались по другим причинам: 14
Выздоровели: 2149
В изоляции находятся: 8081
С 1 июня зарегистрировано 237 привозных случаев.
В Эстонии за сутки проанализировали 2 969 первичных тестов, из которых результат 22 тестов оказался положительным, пишет rus.delfi.ee.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 14 человек. В Ида-Вирумаа поступило четыре новых положительных результата теста и в Рапламаа — два. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.