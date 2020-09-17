За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса, в Эстонии - 22
Foto: F64

За прошедшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса, со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения сообщает ru.delfi.lt.

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Всего в Литве подтверждено: 3504 случая коронавируса
Количество больных: 1254
Скончались: 87
Больные, которые скончались по другим причинам: 14
Выздоровели: 2149
В изоляции находятся: 8081

С 1 июня зарегистрировано 237 привозных случаев.

В Эстонии за сутки проанализировали 2 969 первичных тестов, из которых результат 22 тестов оказался положительным, пишет rus.delfi.ee.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 14 человек. В Ида-Вирумаа поступило четыре новых положительных результата теста и в Рапламаа — два. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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