За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 заражений, скончались 44 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 44 человека, со ссылкй на Департамент статистики сообщает LETA.
Это крупнейшее суточное количество новых случаев Covid-19 и количество смертей в Литве с начала пандемии. За минувшие сутки выздоровели 1622 заболевших.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерло 440 зараженных.
За минувшие сутки было взято 13 тыс. 628 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 448 тыс. 398.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Литве вступают в силу более жесткие требования карантина. Вступает в силу ограничение передвижения между муниципалитетами, запрещаются контакты между членами разных семей, будут работать только аптеки, продовольственные магазины, ветеринарные магазины, ортопедические магазины и салоны оптики.