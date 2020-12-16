За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 заражений, скончались 44 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 44 человека, со ссылкй на Департамент статистики сообщает LETA.

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Это крупнейшее суточное количество новых случаев Covid-19 и количество смертей в Литве с начала пандемии. За минувшие сутки выздоровели 1622 заболевших.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерло 440 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 628 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 448 тыс. 398.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Литве вступают в силу более жесткие требования карантина. Вступает в силу ограничение передвижения между муниципалитетами, запрещаются контакты между членами разных семей, будут работать только аптеки, продовольственные магазины, ветеринарные магазины, ортопедические магазины и салоны оптики.