За минувшие сутки в Литве выявлен 2331 новый случай Covid-19, в Эстонии - 1104
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтвержден 2331 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 30 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики.

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За минувшие сутки 2036 человек выздоровлений.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 154 тыс. 550 случаев заражения коронавирусом, 86 тыс. 109 человек выздоровели, 65 тыс. 730 человек все еще болеют.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2076 человек.

В Эстонии за сутки прибавилось 1104 случая заражения коронавирусом, это новый рекорд, сообщает rus.delfi.ee.

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Source

rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус Литва Эстония
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