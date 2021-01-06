За минувшие сутки в Литве выявлено 2717 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 723

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек, сообщил в среду Департамент статистики. Об этом пишет LETA.

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За сутки также выздоровели 2091 человек.

С начала пандемии в Литве установлено 152 215 случаев заражения коронавирусом, 83 837 человек выздоровели, 65 712 человек все еще больны.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2036 человек.

За минувшие сутки также детализировано 13 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

Во вторник взято 15 330 проб на Covid-19.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 528 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 723, или 13,1% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 553,28 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,7%.

За сутки открыли 52 новых истории болезни Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 402 пациента.

В Эстонии прививки против Covid-19 сделаны 5 009 людям.