За минувшие сутки в Литве выявлены 1993 новых случая Covid-19, в Эстонии - 788
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1993 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 28 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За минувшие сутки зафиксировано также 1718 выздоровлений.

В целом в Литве зарегистрированы 156 539 случаев Covid-19, 87 963 человека выздоровели, 65 566 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2119 человек.

За минувшие сутки также детализировано 16 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

Взято 12 754 проб на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5599 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 788 первичных тестов (14,3%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 598,36 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 13,3%.

За сутки открыты 50 новых историй болезни Covid-19 на больничном лечении 394 пациента.

В Эстонии от Covid-19 провакцинированы 7973 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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