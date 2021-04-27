За неделю в Эстонии зафиксировано семь серьезных побочных эффектов от вакцинации, один человек скончался
Foto: LETA

За прошлую неделю поступило в общей сложности 71 сообщение о побочных эффектах после введения вакцины от коронавируса, семь из которых относились к категории серьезных, передает rus.err.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поступили сообщения о двух случаях тромбоза у женщин 79 и 74 лет после вакцинации Pfizer/BioNTech, последний из которых закончился смертью, однако связь данных случаев с вакциной считается маловероятной, поскольку у обеих пациенток были тяжелые хронические заболевания, при которых тромбы являются одним из возможных осложнений.

После вакцинации AstraZeneca поступило сообщение о тромбоцитопении у 61-летнего мужчины, он поправляется после лечения. У 72-летней женщины возникло расстройство зрения (отделение сетчатки глаза) на шестой день после прививки, потребовалось хирургическое лечение. У 59-летней женщины на второй день после второй дозы вакцины возник тромбоз, но связь с вакциной маловероятна, а у 38-летней женщины возник синдром головной боли и светочувствительности, который продолжался больше месяца и потребовал лечения.

После вакцинации Moderna поступило сообщение о одном случае тромбоза у 66-летней женщины, однако связь данного случая с вакциной считается маловероятной.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

18

Source

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США