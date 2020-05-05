За последние сутки в Эстонии выявили восемь зараженных коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 659 тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 8, или 0,5%, оказались положительными.

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Опираясь на данные регистра народонаселения, 5 положительных результатов теста прибавилось в Харьюмаа (из них 4 в Таллинне), 1 в Ляэнемаа, 1 в Тартумаа. Местожительство одного получившего положительный результат теста лица неизвестно и выясняется.

По состоянию на утро 5 мая в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 70 человек, из них 6 на управляемом дыхании. На сегодняшний день из больниц выписано 254 человека, завершен 261 случай заболевания. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего коронавирус в Эстонии унес жизни 55 человек.

Всего в Эстонии проведено 57 423 первичных теста, из них 1 711, или 3%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.