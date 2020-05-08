За прошедшие сутки в Эстонии добавилось пять больных коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было сделано 1 279 тестов на Covid-19, из которых лишь 5 то есть 0,4% оказались положительными.

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Согласно данным регистра народонаселения, 1 положительный тест прибавился в Таллинне, 3 в Пярну и 1 на Сааремаа.

По состоянию на утро 8 мая в Эстонии в связи с коронавирусом госпитализированы 58 человек, из которых 5 находятся на управляемом дыхании. Из больниц выписаны уже 268 человек, закрыты 277 случаев болезни. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировано. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 56 человек.

В Эстонии было сделано общей сложностью 61 767 тестов на коронавирус, из которых 1 725 или 2,8% оказались положительными.