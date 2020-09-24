За сутки Covid-19 выявлен у 44 жителей Эстонии; ограничат количество участников публичных мероприятий
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Правительство Эстонии, учитывая расширение масштабов пандемии коронавируса, на своем заседании в четверг приняло решение со следующего вторника ужесточить ограничения на проведение публичных собраний, публичных мероприятий и спортивных состязаний, а также уменьшить разрешенное количество людей на мероприятиях во внутренних помещениях.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в соответствии с решением с 29 сентября вместо нынешних 1500 человек в публичных собраниях, мероприятиях и спортивных состязаниях могут одновременно участвовать 750 человек.

Организаторы мероприятий должны при этом обеспечить сохранение безопасной дистанции между людьми, соблюдать требование 50%-ной заполняемости и предоставлять средства дезинфекции, а также выполнять требование дезинфекции поверхностей.

Пониженная граница численности участников также распространяется на проведение конференций, театральных спектаклей, концертов, киносеансов и других публичных мероприятий и собраний со стационарными сидячими местами.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3020 тестов на Covid-19, положительный результат дали 44 пробы. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней повысилась до 35,82 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро 24 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. .

Всего в Эстонии сделано более 197 000 первичных тестов на "Covid-19", из них 3076 , то есть 1,55% были положительными.

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LETA

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Коронавирус Эстония
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