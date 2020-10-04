За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 852 первичных теста на Covid-19, но представленные в воскресенье утром департаментом здоровья данные неполные, они будут пополнены после полудня: в настоящий момент еще обрабатываются около тысячи проб.

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Позитивный результат из обработаных проб дали 26 тестов. Новых летальных исходов за ночь не добавилось, всего в Эстонии скончались 67 человек с коронавирусом.

По состоянию на утро 4 октября в госпитализации нуждался 41 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется трем пациентам.

В свою очередь, в Литве за сутки установлено 104 новых случая коронавируса. 40 случаев зарегистрированы в Шяуляйском уезде, 29 — в Вильнюсском, 23 — в Каунасском, 6 — в Клайпедском уездах. Еще 3 случая зафиксированы в Утене, 2 — в Мариямполе и 1 — в Паневежском районе.