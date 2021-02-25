За сутки в Эстонии добавилось 1154 случая коронавируса, в Литве - 538

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4939 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1154 теста (23,4%), скончались 10 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 850,8 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов - 14,3%.

За сутки в больницах открыли 77 новых историй болезни Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 504 пациента.

В Эстонии от Covid-19 привиты 68 629 человек, в том числе две дозы вакцины получил 28 351 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 538 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 244,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 047 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3209 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связана 6251 смерть.

В Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 143 092 человека, обеими дозами - 70 853.

За минувшие сутки было проведено 6924 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.