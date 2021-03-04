За сутки в Эстонии добавилось 1420 случаев коронавируса, в Литве - 517
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии сделано 6969 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1420 тестов (20,4%), скончались восемь человек.

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За сутки скончались 92-летняя женщина, 90-летний мужчина 89-летняя женщина, 85-летняя женщина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина, 70-летняя женщина и 58-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 623 человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1153,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 17,3%.

За сутки в больницах открыто 77 новых историй болезни Covid-19, всего госпитализированы 564 пациента. Из них 53 находятся в отделении интенсивной терапии, а 28 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии Covid-19 подтвержден в Эстонии у 70 610 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 517 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 256 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 200 884 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3294 человека. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6594 смерти.

За минувшие сутки было проведено 7537 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составляет 7%.

В Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 189 189 человек, обеими дозами - 76 081 человек.

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LETA

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LETA

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