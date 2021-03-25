За сутки в Эстонии добавилось 1429 новых случаев коронавируса, в Литве - 769
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7259 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1429 тестов (19,7%), скончались 13 человек с коронавирусом.

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Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 1468,1 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,8% тестов.

За сутки в больницах открыто 78 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 692 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 177 457 человек, в том числе обе дозы получили 58 143 человека.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 769 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 7694 молекулярных теста (ПЦР) и 902 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 278,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,4%.

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LETA

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