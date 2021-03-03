За сутки в Эстонии добавилось 1467 случаев коронавируса, в Литве - 503

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8299 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1467 тестов (17,7%), от коронавирусной инфекции скончались десять человек.

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За сутки скончались 92-летний мужчина, 86-летняя женщина, 83-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летний мужчина, 80-летняя женщина, 78-летняя женщина, 77-летняя женщина,73-летний мужчина, 66-летний мужчина и 63-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 615 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1121,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 16,5% от количества тестов.

За сутки в больницах открыто 74 новые истории болезни Covid-19, по состоянию на утро среды госпитализированы 555 пациентов. Из них 48 находятся в отделении интенсивной терапии, а 25 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Эстонии от Covid-19 привиты 77 536 человек, в том числе обе дозы вакцины получили 33 503 человека.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, так что за период с начала пандемии общее число заразившихся этой инфекцией в стране превысило 200 тыс. человек, сообщает в среду Департамент статистики.

В общей сложности в Литве с начала пандемии зарегистрирован 200 351 случай Covid-19.

За минувшие сутки от этого заболевания скончались 12 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 254,7 случая.

От коронавируса в Литве скончался 3281 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6563 смерти.

За минувшие сутки было проведено 8189 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7%.