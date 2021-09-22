За сутки в Эстонии добавилось 687 случаев коронавируса, скончались два человека
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7449 результатов тестов на "Covid-19", позитивный результат дали 687 тестов, скончались два человека с коронавирусом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптоматического "Covid-19" требуется 149 пациентам.

Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 126 человек (71,8%), курс вакцинации завершили 49 человек (28,2%).

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 77 и 99 лет.

Среди 687 новых случаев коронавируса не вакцинированы 468 человек, а у 219 завершен курс вакцинации.

За сутки ввели 3995 доз вакцины, а всего в Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 66,3% взрослого населения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!