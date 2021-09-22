За сутки в Эстонии добавилось 687 случаев коронавируса, скончались два человека

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7449 результатов тестов на "Covid-19", позитивный результат дали 687 тестов, скончались два человека с коронавирусом.

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По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптоматического "Covid-19" требуется 149 пациентам.

Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 126 человек (71,8%), курс вакцинации завершили 49 человек (28,2%).

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 77 и 99 лет.

Среди 687 новых случаев коронавируса не вакцинированы 468 человек, а у 219 завершен курс вакцинации.

За сутки ввели 3995 доз вакцины, а всего в Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 66,3% взрослого населения.