За сутки в Эстонии добавилось 829 новых случаев коронавируса, в Литве - 263

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5781 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 829 тестов (14,3%), скончались пять человек с коронавирусом, пишет LETA.

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Кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии за последние 14 дней составляет 698,96 на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов - 12,9% от количества тестов.

За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни "Covid-19", госпитализация требуется 525 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 62 415 человека, две дозы вакцины получили 26 375 человек.

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 263 новых случая COVID-19, проверены 4920 образцов. Еще 6 человек скончались, сообщил Департамент статистики, пишет ru.delfi.lt.

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 242,9 случая. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 333 случая COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 179 624 человека, декларировано 131 245 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8822 человека, декларированное число больных составляет 56 501.

Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса. "Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении. Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет. "Эта закономерность проявляется в течение уже целой недели, однако сейчас больше не вызывает сомнений", - говорится в сообщении.